Correva il 23 maggio del 1992: la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca e gli agenti della sua scorta. La memoria viva trent’anni dopo. Ne parleremo oggi nel corso di Prima della notizia, il format condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento da Roma Matteo Occhiuto e Alessandro Russo insieme a Pino Aprile (giornalista e scrittore). Da Cetraro in collegamento Ennio Stamile, referente Libera Calabria. Da Lamezia Giuseppe d’Ippolito, deputato del Movimento 5 stelle. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il consueto appunatmento con il tg delle 14, alle 14.30 con il direttore Pier Paolo Cambareri, si parlerà invece di Calabria tra turismo e innovazione nella puntata di Dopo la notizia. Ospite Giuseppe Naccarato (Altrama Italia).