ZAMBRONE (VV) - Sconcerto e costernazione nel centro costiero del vibonese. Pasquale Landro (nella foto) è deceduto questa notte, poco oltre le due. A stroncarlo, un malore avvertito nelle ore successive allo scrutinio. Inutili i soccorsi. Per il sindaco di Zambrone che proprio ieri era stato rieletto, a larga maggioranza, il secondo mandato affidatogli dal popolo non è mai iniziato. Ieri, nei minuti successivi alla riconferma, Landro aveva detto di essere stanco. Era provato dalla campagna elettorale ma aveva promesso di continuare a lavorare per la propria comunità. E gli elettori gli avevano dato credito garantendogli un consenso pari al 59,8% dei voti.

Il ricordo. Politico appassionato, amato dalla sua gente. Pasquale Landro, è stato fulminato da un infarto nei momenti della gioia. Il suo cuore ha ceduto mentre erano in corso i festeggiamenti per la sua rielezione. Oggi si sarebbe dovuta svolgere la proclamazione del Sindaco e della sua nuova giunta. E invece l’ aula consiliare resterà vuota, come vacante resterà la poltrona di primo cittadino dove Pasquale Landro ha trascorso le ultime tre legislature.

Lutto cittadino. L’atmosfera negli uffici di Palazzo municipale è surreale, come surreale è il clima che si respira in città, avvolta da una cappa di dolore. Increduli e addolorati i dipendenti pubblici. Nel giorno del dolore, negli uffici comunali si aggira ancora incredulo un assessore comunale che ha assistito suo malgrado alla tragedia che ha colpito il sindaco. “Era stanco - ci confida a microfoni spenti-. Stavamo festeggiando nella frazione di San Giovanni, quando Pasquale è stato colto da malore. Poi la corsa frenetica in ospedale, il trasferimento in elisoccorso a Germaneto (Cz) e la drammatica notizia della sua morte”.