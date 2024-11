Un morto e quattro feriti (di cui tre gravi) è il bilancio dell’incidente che si è verificato sulla carreggiata sud dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto Sibari-Altomonte

ALTOMONTE (Cs) - Una ragazza di 24 anni, Chiara Arcadi, è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in carreggiata sud, tra gli svincoli di Sibari e Altomonte. La giovane era figlia di Ezio Arcadi, sostituto procuratore a Locri dopo un passato alla Procura generale di Reggio. A bordo dell'auto c'erano altre quattro persone. Gravi le condizioni di tre passeggeri, mentre il guidatore, fidanzato della vittima, è rimasto ferito leggermente. L'uomo è un ufficiale dei carabinieri in servizio a Messina.

L’incidente. L'auto, per motivi in corso di accertamento, è sbandata andando a finire contro le barriere di protezione. Chiara Arcadi stava tornando a casa per trascorrere le vacanze estive a Roccella Jonica. Era partita da Roma dove viveva per motivi di studio. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la polizia stradale i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari del 118. Al momento il traffico è rallentato e si transita sulla sola corsia di sorpasso.