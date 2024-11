“Al sangue versato che non secca mai”: il libro dello scrittore e giornalista Roberto Saviano dal titolo "Solo è il coraggio. Giovanni Falcone e il romanzo" – tra i protagonisti del Trame festival di Lamezia - è dedicato alla memoria del magistrato simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone. Il racconto si apre con una data e un luogo: “Corleone, 1943”. Il riferimento è legato alla morte del magistrato, a partire dalle ragioni e dai personaggi che stanno alla base delle stragi del 92. A Corleone, nel 1943, Toto Riina aveva assistito allo sterminio della sua famiglia. È da lì che inizia l’ascesa criminale del boss a capo dell’organizzazione piramidale di Cosa Nostra, i cui crimini permisero l’avvio del Maxiprocesso. «Trent’anni dopo, il clima in Italia e in Sicilia è cambiato, sono cambiate le leggi e le consapevolezze – osserva Saviano - ma il dibattito sulla criminalità non occupa spazio di rilievo nelle cronache e l’economia illegale è in ascesa».

In memoria di Falcone

Nel libro e sul palco, viene onorata la memoria di Falcone, ripercorrendone i passi. Fil rouge del dialogo tra il pubblico in piazza e il giornalista è la corruzione sistemica intrinseca nella storia d’Italia di ieri e di oggi. L’excursus storico ripercorre il rapporto tra Cosa Nostra e politica, a cominciare dagli omicidi di Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia cristiana, di Piersanti Mattarella, all’epoca dei fatti presidente della Regione Sicilia, e quello nel 1982 di Pio La Torre, leader del Pci che aveva denunciato i legami tra il sindaco Ciancimino e la mafia siciliana. Seguiti poi dagli attentati a magistrati come Rocco Chinnici, a giornalisti, investigatori e superprefetti come Carlo Alberto dalla Chiesa. Una scia di sangue, quella versata negli anni 80, che sarà solo il preludio della stagione delle stragi.

La narrazione si sposta sulla storia del giudice dimenticato Antonino Saetta, presidente della Corte d'appello di Palermo raggiunto, insieme a suo fratello, da una raffica di mitra proveniente da una vettura che improvvisamente li affianca. Per l’uccisione del capitano Emanuele Basile, Saetta aveva decretato la condanna di Giuseppe Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia. Proprio per questo, era il candidato più probabile a ricevere la nomina di presidente del Maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra. Antonino Saetta è stato il primo magistrato giudicante ucciso dalla mafia. Si torna su Falcone e i suoi due anni alla procura palermitana, segnati da continui attacchi alla sua credibilità. Secondo le accuse, avrebbe insabbiato le indagini sul coinvolgimento di alcuni politici, come il parlamentare della Dc Salvo Lima, in delitti di altre figure politiche, come Mattarella e Reina. Si arriva al ‘92, col giudice sempre più isolato da varie correnti politiche e giudiziarie.

Poi l’inferno: in un caldo sabato di maggio un’esplosione squarcia l’autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, nei pressi dell’uscita per Capaci: 5 quintali di tritolo distruggono cento metri di asfalto e fanno letteralmente volare le auto blindate.Muoiono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e i poliziotti della scorta Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Saviano legge al pubblico l’ultima pagina del suo libro, che coincide con gli ultimi momenti di vita del magistrato.

Trame festival

In merito all’iniziativa culturale, Saviano ha infine evidenziato: «Spero sempre di più che questo festival attiri attenzione nazionale e internazionale e sempre più persone; già il fatto che un festival porti persone a Lamezia Terme è già di per sé un fatto; poi che un festival decida di occuparsi solo di un tema, non è qualcosa di scontato perché in genere si tende a portare tutto dentro un festival: arriva l’attore o arriva un musicista, invece qui anche se arriva l’attore o un musicista deve declinare sul tema mafie, questa è una roba non scontata, molto bella, importante e che avvenga in Calabria è la differenza». «Il coraggio si sceglie, non capita»: è il saluto dello scrittore a Trame Festival.