I vantaggi del nuovo piano regionale illustrati dall'assessore Luigi Fedele

REGGIO CALABRIA - Illustrate dall'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Fedele, nel corso di una conferenza stampa a Reggio Calabria, a palazzo Campanella, le nuove tariffe riservate agli ultrasettantenni che utilizzeranno il trasporto pubblico locale su gomma. A partire del prossimo primo ottobre gli over 70, il cui reddito Isee non supera i 9 mila euro, potranno sottoscrivere l'abbonamento mensile a soli 10 euro. "Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Giunta e dai sindacati, non prevede oneri per le casse regionali - ha sottolineato l'assessore Fedele, in conferenza stampa con il dirigente del Dipartimento Giuseppe Pavone. E' stata realizzata grazie alle aziende pubbliche e private calabresi che hanno risposto positivamente alle nostre richieste. Consentiremo ai pensionati di viaggiare con maggiore serenita' e spendere in altri modi le proprie risorse. Siamo sicuri che - ha aggiunto Luigi Fedele - riscontreremo effetti molto positivi sul territorio regionale".