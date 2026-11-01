Un regionale proveniente da Napoli e un altro da Reggio Calabria, entrambi diretti nel capoluogo bruzio, sono stati soppressi a Paola, nella cui stazione si è registrato un blackout elettrico

La tratta ferroviaria Paola-Cosenza è al momento sospesa a causa di un blocco all'interno della galleria del Santomarco. Secondo quanto si è appreso nel tunnel vi sarebbe un treno merci in avaria. I tecnici di Rfi sarebbero già intervenuti per risolvere il problema ma non è ancora chiaro se e quando il traffico potrà riprendere.

Per questo il regionale 5583 proveniente da Napoli e diretto a Cosenza è stato soppresso a Paola. I viaggiatori sono stati invitati a scendere e potranno proseguire appena la galleria sarà liberata. Stesso discorso per il regionale 6581 almeno 200 viaggiatori in arrivo da Reggio Calabria stanno abbandonando il convoglio in attesa di eventuali servizi sostitutivi.

Intanto alla stazione ferroviaria di Paola si registra un blackout elettrico che ha lasciato al buio i locali. Personale della security sta provvedendo all'assistenza in attesa che venga ripristinata la corrente. Anche le biglietterie sono fuori uso