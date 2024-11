È quanto emerge dal rapporto Istat sulle “Condizioni di vita e reddito - Anno 2015”. Metà dei residenti nel Sud a rischio esclusione sociale

La metà dei residenti nel Sud e nelle Isole (46,4%) sarebbero a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 24% del Centro e il 17,4% del Nord. È quanto rileva l'Istat nel rapporto sulle “Condizioni di vita e reddito - Anno 2015”.

I livelli sono superiori alla media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno, con valori più elevati in Sicilia (55,4%), Puglia (47,8%) e Campania (46,1%). Viceversa, i valori più contenuti si riscontrano nella provincia autonoma di Bolzano (13,7%), in Friuli-Venezia Giulia (14,5%) ed Emilia-Romagna (15,4%).

Peggioramenti significativi si rilevano in Puglia (+7,5 punti percentuali), Umbria (+6,6 punti percentuali), nella provincia autonoma di Bolzano (+4 punti percentuali), nelle Marche (+3,4 punti percentuali) e nel Lazio (+2,3 punti percentuali), mentre l'indicatore migliora per Campania e Molise. Quattro individui su dieci sono a rischio di povertà in Sicilia, tre su dieci in Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.