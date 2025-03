Sono ben tre le città calabresi nella top ten di capoluoghi italiani dove il clima è migliore. È quanto emerge della quarta edizione dell’Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, che ha preso in considerazione le condizioni climatiche che si sono registrate nel 2024. Sarà forse una ben magra consolazione rispetto alle numerose criticità che vedono spesso la Calabria in fondo alle classifiche nazionali, ma è comunque un dato positivo da registrare.



In particolare, Catanzaro, Reggio e Vibo Valentia si attestano rispettivamente all’ottavo, nono e decimo posto. Un confortante 15° posto, poi, per Crotone. Fa molto peggio, invece, Cosenza, che finisce al 105° posto, seguita solo da Bolzano, Vicenza e Brescia, che chiude la classifica caratterizzandosi per il clima peggiore d’Italia.

Sul primo gradino del podio svetta Cagliari, seguita da Napoli al secondo posto e Salerno medaglia di bronzo.



«Il 2024 - spiega la ricerca - è stato il più caldo di sempre nel nostro Paese, con una temperatura media di 1,36 gradi superiore ai valori climatici di riferimento 1991-2020. Al Centro-Sud si sono registrati addirittura +1,63 °C sulla media, sopra anche il limite (+1,5 °C) che gli Accordi di Parigi sottoscritti anche dall’Italia indicano come livello da non superare per evitare problemi che potrebbero essere irreparabili».