Maria stella Ciarletta chiede che siano riequilibrate le presenze di uomini e donne nelle giunte di Montalto Uffugo, Vaccarizzo albanese e Torano Castello.

CATANZARO - Un ricorso al Tar presentato dalla consigliera regionale di parità, Maria Stella Ciarletta, nei confronti di tre comuni calabresi colpevoli di aver rispettato la rappresentanza di genere nella composizione delle giunte municipali. L'iniziativa è stata resa nota durante una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Alemanni. "Su 149 comuni calabresi - ha aggiunto Ciarletta - 65 non hanno donne in giunta, 47 una soltanto e 25, due". La consigliera regionale di Parità ha reso noto il varo di un protocollo di intesa che coinvolgerà i rappresentanti dell'Anci. Un progetto condiviso, nel quale è prevista l'istituzione di una banca dati con le informazioni professionali sulle candidate, con l'obiettivo di superare l'obiezione sovente utilizzata dai sindaci di non avere trovato profili professionali adatti alle mansioni di giunta. (lc)