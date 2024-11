Due interventi distinti eseguiti dagli uomini del Soccorso Alpino di Calabria e Basilicata. Tratti in salvo i turisti

In due distinti interventi, tre persone sono state soccorse sul Pollino, dagli uomini delle sezioni del Soccorso Alpino di Calabria e Basilicata. Nel primo caso, gli operatori lucani, allertati dal 118 di Potenza, sono intervenuti per trarre in salvo e condurre a valle una coppia di escursionisti di Castrovillari e Rende in difficoltà su Serra del Prete.

Sul Pollinello, invece, a seguito di una chiamata di soccorso alla Centrale operativa 118 di Cosenza, è stata recuperata una donna di 60 anni, di Castelluccio (Potenza), che, durante un'escursione sul sentiero che da Gaudolino conduce a Patriarca, si è procurata la frattura della caviglia destra.

Si è trattato di un intervento particolarmente difficile, reso tale sia per l'ambiente che per il sopraggiungere del buio. Sono stati impegnati 20 uomini suddivisi in due squadre del Soccorso Alpino Calabria che hanno immobilizzato e imbarellato la donna portata a spalle fino al pianoro di Gaudolino e poi condotta in fuoristrada a valle dove ad attenderla c'era un'ambulanza.