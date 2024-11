Si cambia pagina per il futuro del consorzio di bonifica di Trebisacce, commissariato l'ente subregionale. La Regione Calabria ha nominato Italo Antonucci, 64 anni, di San Marco Argentano, presidente Aggiunto dell’Arsac (azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese) ai vertici della struttura. Il neo commissario dovrà gestire una fase delicata del consorzio travolto da una massa debitoria consistente e con una vertenza in atto che vede circa 150 lavoratori in stato di agitazione a causa di ben 7 mensilità arretrate.

Nei prossimi giorni, da fonti accreditate, dovrebbero essere pagati almeno due stipendi. La nomina del Presidente Roberto Occhiuto, acquisito il parere di compatibilità e regolarità dal Dipartimento Agricoltura della Regione, è già esecutiva. Esce di scena, dunque, il presidente Marsio Blaiotta da lunghi anni ai vertici della struttura. Il tutto anche a causa delle dimissioni di ben 10 consiglieri su 16 del consiglio dei delegati del consorzio, tra cui il vice presidente.

LEGGI ANCHE: I lavoratori di Trebisacce in protesta sotto la sede del Consiglio: «Prima pensate agli stipendi, poi alla riforma del settore»