Trenitalia celebra la Festa della donna permettendo a tutti i clienti che si muovono in treno di viaggiare in due pagando un unico biglietto. Grazie all'offerta Speciale 2x1 sarà possibile per la giornata dell'8 marzo comprare un solo titolo di viaggio a prezzo Base - valido su tutti i treni nazionali nei livelli di servizio Business, Premium, Standard, in prima e seconda classe - per spostarsi insieme a un partner o un amico/a.

L'offerta - spiega una nota di Trenitalia - può essere acquistata fino alle ore 24 del 6 marzo nelle biglietterie delle stazioni, nelle agenzie abilitate, nelle self service, tramite call center e su trenitalia.com. L'iniziativa è rivolta a chi utilizza il Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca o Intercity di Trenitalia. Il numero dei posti a disposizione e' limitato e variabile a seconda dei treni e della classe o del livello di servizio.

Sono esclusi dall'offerta Speciale 2x1 i treni regionali, il livello di servizio Executive e i servizi cuccette, vagoni letto ed Excelsior. Non e' possibile il cambio di prenotazione e del biglietto, il rimborso o l'accesso ad altro treno. (Agi)