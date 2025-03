Al Centrale sedici feretri, a Lido nove, quattro a Santa Maria ed uno a Gagliano. La testimonianza di due familiari (uno disabile) per un problema che si aggrava di anno in anno

Sono tante le bare che attendono giorni, se non settimane, per trovare degna sepoltura nei quattro cimiteri di Catanzaro. Si possono vedere e contare negli obitori e persino appoggiate in modo irrispettoso sui banconi delle chiesette.

Decoro, igiene e rispetto

I feretri nell'obitorio di Catanzaro Lido

Secondo quanto abbiamo appurato direttamente stamane erano nove le salme in coda nel camposanto di Lido, quattro a Santa Maria ed una a Gagliano, mentre al cimitero Centrale – il principale e più grande – arrivavano addirittura a sedici!

«Dal lontano 2003, quando è morto mio padre, la situazione è stata sempre questa – dice Antonio Mirarchi, che è stato anche consigliere comunale – o meglio è andata sempre a peggiorare. I cimiteri versano in condizioni a dir poco disastrose, come si suol dire non c'è rispetto neanche per i morti. Esiste un progetto maturato con la precedente legislatura di centrodestra con cui si potrebbe affidare la gestione ai privato oppure fare un mutuo con cui si potrebbero ampliare tutti e quattro i cimiteri comunali».

A Santa Maria le criticità riguardano anche la strada d'accesso dimezzata a causa di piogge e soprattutto una perdita della conduttura che rischia di farla sprofondare completamente con persistente pericolo per i visitatori.

L’appello di un disabile

«Qui le difficoltà sono tante - dice al Network LaC Giuseppe Conte , un paraplegico che viene spesso in auto per omaggiare i genitori defunti – prima di tutto quella di arrivare perché c'è una salita che a piedi ovviamente con la carrozzina non posso fare ; poi questa strada dissestata per cui io mi metto ogni volta in pericolo a salire perché sembra stia crollando tutta quanta per l'infiltrazione d'acqua copiosa che si vede.

Anche io ho notato feretri in attesa di tumulazione e posteggiati sia nella cappella sia nella camera mortuaria. Ma vorrei segnalare anche un problema personale: mia madre è stata tumulata molto alta, in quarta fila. Devo sempre chiedere la cortesia a qualche persona di buon cuore che salga al posto mio per deporre dei fiori. Con papà non ho questo problema perché è in fila bassa. Ma la mamma posso solo guardarla da lontano… sono due anni che aspetto. Non chiedo privilegi, solo un cambio con chi magari è qui da tanto tempo».