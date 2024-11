Lo ha deciso l'assemblea a maggioranza. Nel nuovo esecutivo gli assessori potranno essere al massimo sei

REGGIO CALABRIA - Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato a maggioranza la modifica dello statuto che porta a 30 il numero massimo degli eletti. Il testo ha avuto l'ok in seconda lettura. In assemblea ci saranno dunque 20 consiglieri regionali in meno. Lo statuto è stato modificato per effetto del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha invitato la Regione ad adeguarsi alla norma che prevede la drastica riduzione della rappresentanza elettiva nelle regioni con meno di due milioni di abitanti. Lo statuto cosi' modificato prevede inoltre la riduzione del numero degli assessori regionali, che potranno essere al massimo sei, compreo il vicepresidente della giunta. Gli esterni potranno essere al massimo 3, gli altri dovranno essere indicati tra i consiglieri regionali eletti. I consiglieri nominati assessori saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Tutto fermo, invece sul fronte della legge elettorale con la quale si andrà al voto in autunno. Non c'è accordo tra i partiti e restano in campo le tre proposte avanzate in commissione. Slitta invece il confronto sull'assestamento di bilancio e sul piano di utilizzo dei fondi comunitari. Quella di oggi, ha dichiarato il presidente del Consiglio , Talarico, non è stata l'ultima seduta del Consiglio. Si tornerà in aula altre due volte.