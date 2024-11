Gli avvocati aderiscono ai cinque giorni di sciopero contro disegno di legge su riforma giustizia penale

Saranno paralizzate le attività de tribunale di Cosenza dopo la decisione presa dagli avvocati penalisti della città bruzia di aderire ai cinque giorni di sciopero indetti a livello nazionale contro un disegno di legge, quello sulla riforma della giustizia penale, che mina, fanno sapere dalla Camera Penale di Cosenza, «le fondamenta del giusto processo. L'imputato detenuto - scrivono i penalisti - che non potrà, più, presenziare al processo in cui si deciderà la sua libertà è soltanto una delle aberrazioni della riforma del processo penale, con cui, in nome della razionalizzazione delle risorse amministrative, si violano i principi costituzionali e convenzionali del contraddittorio e della immediatezza, nonche' della presunzione di innocenza. L'imputato e la persona offesa con l'ulteriore riforma della prescrizione vedranno pregiudicato il loro diritto alla ragionevole durata del procedimento penale. Un disegno di legge che è sottoposto al voto di fiducia anche davanti alla Camera dei deputati, dunque, senza il dibattito parlamentare, unica garanzia di un'approfondita e meditata valutazione».

Francesco Pirillo