I sapori della Calabria protagonisti del Salone internazionale della pizza, evento promosso a Napoli. Nell’ambito del “Tuttopizza”, la fiera dedicata ad una delle eccellenze italiane più conosciute al mondo, il professionista vibonese Francesco Fortuna ha conquistato il gradino più alto del podio del trofeo “Gluten free”, in coppia con il collega pugliese Michele Lopez nonché neo campione del mondo Parma 2023.

La pizza presentata ai giurati è stata un trionfo dei prodotti simbolo del Sud: «Abbiamo preparato-spiega Fortuna- una pizza 100% senza glutine arricchita con crema di peperoni arrosto, baccalà cotto a bassa temperatura in acqua di peperoni, rucola, sfere di balsamico e terra di aglio nero. Il risultato è stato una esplosione di gusti che ha “travolto” la commissione giudicatrice».

Un’esperienza speciale che va ad arricchire il bagaglio umano e professionale del pizzaiolo vibonese: «Partecipare a questi eventi, che contano oltre 20mila presenze di utenti tra stand, masterclass, ospiti, è motivo d’orgoglio. Ancora di più, aver battuto avversari di grande livello». Ma le soddisfazioni non finiscono qui: «Il 4 giugno sarò presente a Palmi al Caposperone resort a ritirare un ulteriore riconoscimento ufficiale in occasione della 22esima edizione del premio “Calabria che lavora” organizzata da Anna Patania e Franco Buccinnà. Sono stato infatti confermato “miglior maestro pizzaiolo calabrese nel mondo, 2023. Risultati che dedico alla mia terra, alla mia gente e alle persone che hanno creduto in me».