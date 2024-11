Abitazione colpita in pieno e danneggiata dalla violenza del tornado. Salvi per miracolo i proprietari

CETRARO - "Ci siamo salvati per miracolo". E' quanto hanno raccontato ai soccorritori i proprietari dell'abitazione che stamani è stata investita dalla violenza di una tromba d'aria che ha spazzato il litorale costiero del basso Tirreno cosentino. Il fenomeno è stato causato dalle avverse condizioni del tempo. Prima la pioggia e la grandine. Poi folate di vento che hanno raggiunto i 200 chilometri all'ora e che hanno colpito un immobile. In casa c'erano tre persone che sono fuggite riuscendo a ripararsi nello scantinato di un'altra abitazione. La tromba d'aria ha sradicato alberi e danneggiato le automobili che si trovavano nella zona in cui si è abbattuta con maggiore violenza.

Le previsioni: in arrivo "Flash Storm". Non smette di stupire l'estate 2014. Ancora una volta una depressione atlantica. riesce a scalfire l'alta pressione che fino al weekend scorso si era insediata sul nostro Paese. Questa volta tocca a "Flash Storm" portare temporali, grandinate e rovesci su gran parte del Bel Paese. La redazione web del sito Ilmeteo.it comunica che i temporali e i rovesci oggi interesseranno maggiormente il Centro, specie il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e domani il Sud, come la Puglia e la Calabria, per poi ritornare a colpire il Nord. Temperature, ove piovoso, molto fresche con non piu' di 23°, piu' alte ove soleggiato. Insomma, un'estate zoppicante da parecchio tempo. Secondo Antonio Sano', direttore e fondatore di Ilmeteo.it, nel fine settimana la pressione tornera' nuovamente ad aumentare e il sole a prevalere su gran parte delle regioni, ma non si puo' certo dire di andare incontro ad una stabilita' duratura visto il trend di questo mese, quindi per agosto c'e' da aspettarsi ancora sorprese.