Incendiata l’auto di un ristoratore. Ingenti i danni. Sul posto per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco. Avviate le indagini da parte dei carabinieri

TROPEA – Ancora un auto in fiamme nel Vibonese. Dopo Parghelia, tocca a Tropea. In fiamme nella notte, in largo Galluppi, un'auto parcheggiata in pieno centro cittadino. Si tratta di una Ford di proprietà di F.L.T., 37 anni, ristoratore del luogo. Ingenti i danni. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i Vigili del fuoco, mentre indagini sull'accaduto sono state avviate dai carabinieri del Norm diretti dal luogotenente Gaetano Vaccari.