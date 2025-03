Un'arma in più per la lotta ai tumori. Oncomed non prescrive farmaci, né delinea protocolli di cura. Ma contribuisce, e in maniera sostanziale, a un fattore che talvolta può risultare determinante per la vittoria (oggi diventata possibile) contro il cancro: contribuisce infatti alla consapevolezza, e instilla – alimentandolo – il seme della speranza rafforzando la determinazione ad affrontare ogni battaglia.

E dell'esperienza condotta nel corso degli ultimi anni dall'associazione Oncomed di Cosenza – con le sue tantissime iniziative – si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite della puntata sarà Francesca Caruso, che racconterà gli obiettivi raggiunti dall'associazione e la quotidianità al fianco dei pazienti e dei loro familiari che necessitano di supporto di ogni tipo, morale e talvolta materiale.

Un appuntamento per rilanciare il tema della solidarietà in una stagione in cui, con l'avvento della primavera, fioriscono anche le iniziative a sostegno di chi ha maggiore bisogno. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre, sulla nostra pagina social e sulla piattaforma streaming LaC Play.