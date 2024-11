La manifestazione si aprirà il prossimo 2 ottobre per concludersi il 4 ottobre. Presenti buyer e operatori dell'informazione provenienti da ogni parte del mondo. In mostra le eccellenze del panorama religioso e naturalistico della regione

CATANZARO – Luoghi santi e meraviglie paesaggistiche. Un connubio perfetto in Calabria. Per il terzo anno consecutivo, nella nostra regione, si svolgerà la Borsa del turismo religioso e delle aree protette, Giunta alla nona edizione la manifestazione si aprirà il prossimo 2 ottobre per concludersi il 4 ottobre, alla presenza di buyer e operatori dell'informazione provenienti da ogni parte del mondo che avranno l'occasione di scoprire le eccellenze del panorama religioso e naturalistico della regione. Aurea, come per tutte le precedenti edizioni, oltre il contributo della Giunta regionale e del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, si avvale del patrocinio dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) e la preziosa collaborazione dell'Enit (Agenzia Nazionale per il Turismo). In questa edizione, la manifestazione si fregia anche della partecipazione fattiva dell'Unione Europea (Fondo europeo di sviluppo regionale), della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali), dell'iniziativa P.O.In. (Attrattori culturali naturali e turismo) e del Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali). Come ogni anno, alla cerimonia inaugurale di apertura dei lavori, nei locali della prestigiosa sede conventuale di Paola, seguirà un partecipato workshop con l'adesione di un importante contingente di buyer internazionali, giunti per l'occasione per incontrare e promuovere l'offerta turistica della Calabria. Tutto nell'ottica di una continua promozione dei tanti turismi possibili, che la Regione Calabria sta offrendo grazie alla capacità programmatica della Giunta regionale. A tal proposito, come per le precedenti edizioni, oltre che nella città di Paola, si svolgeranno degli interessanti educational tour, accuratamente selezionati dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Per questa edizione, le visite guidate si svolgeranno in alcune delle tante suggestive località che la Calabria può presentare: Cassano all'Jonio, Cerchiara di Calabria, Rossano Calabro, Roccelletta di Borgia, Squillace, Gimigliano, Tiriolo, Tropea, Gerace, Pentedattilo, Reggio Calabria. "La manifestazione - ha dichiarato la Presidente f.f. Stasi - nasce da un'idea del Presidente Scopelliti che ha sempre puntato e programmato a rilanciare l'intero territorio regionale, ricco di bellezze naturali, archeologiche e culturali, offrendo così una grande completezza di opportunità al mercato turistico. A tutti gli operatori e ai visitatori che saranno presenti in Calabria al Santuario di Paola, auguro un caloroso benvenuto, convinta delle positive ricadute economiche e sociali che si potranno avere anche in questa occasione. Attraverso il turismo religioso - ha aggiunto la Presidente f.f. Antonella Stasi - così per come è stato già per quello crocieristico e per tutti gli altri segmenti che stiamo promuovendo all'interno della nostra programmazione, offriamo alle nostre comunità un modo avanzato e realistico per diversificare e destagionalizzare l'ampia offerta turistica di cui la Calabria è dotata. Un'opportunità in più che offriamo specialmente ai tanti operatori turistici calabresi, ma anche un'occasione concreta per promuovere le bellezze del nostro territorio e valorizzare le numerose potenzialità ancora inespresse di un turismo che guarda all'offerta del proprio patrimonio naturalistico e storico-architettonico, con particolare attenzione verso quello culturale e religioso". Aurea, oltre a voler mettere in mostra il grande patrimonio storico-architettonico contenuto nei santuari, nei musei e nelle chiese della Calabria, contribuirà fattivamente alla promozione dell'evento di Canonizzazione del Beato Nicola Saggio da Longobardi, che si terrà in Vaticano il prossimo 23 novembre alla presenza di Papa Francesco.