Diamante è stata inserita nel progetto "Anno dei borghi" promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali. La cittadina della Riviera dei Cedri è uno dei cinque "Borghi marinari più belli d'Italia" della regione assieme a Tropea, Scilla, Badolato e Isola Capo Rizzuto.

Il progetto "Anno dei borghi" prevede un incoming in tutte le località individuate nel progetto. "E' stata scelta Diamante (foto dal web) - afferma Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni e alle attività culturali - proprio per le caratteristiche particolari che il paese possiede, dal lungomare, che regala fantastiche emozioni a quanti si affacciano per esplorare ad occhio nudo i fondali scogliosi del mare di Calabria, a tutto il centro storico impreziosito con gli oltre 200 murales, senza tralasciare il restaurato polo storico archeologico dei ruderi di Cirella".

Soddisfazione per il risultato ottenuto "grazie ad un lavoro fatto di dedizione e impegno" è stata espressa dall'associazione albergatori ABC Diamante. (Ansa)