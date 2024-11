Reputazione delle destinazioni turistiche, sulla base dei dati raccolti nel Regional Tourism Reputation Index realizzato da Demoskopika per il 2021, la Calabria si piazza 15ma nella classifica generale. Posizione che discende – si spiega in questo strumento di analisi delle principali dinamiche che caratterizzano la costruzione della reputazione turistica a livello regionale – da una buona performance nella popolarità della destinazione, peggiorata purtroppo dai giudizi sulla valutazione del sistema ricettivo (ultima in classifica) e, in generale, dai rating ottenuti sui principali aggregatori dell’offerta turistica.

Partendo dall’approfondimento di questo risultato e dalla metodologia utilizzata da Demoskopika, attraverso contributi diversi e la presentazione di esperienze aziendali, venerdì 19 novembre, alle ore 16, ospitati dalla sala delle Conferenze di Confindustria Cosenza, ci si confronterà sulle possibili vie da intraprendere, sia in termini di progettazione turistica che delle iniziative di sostegno alle nuove attività di impresa nel settore, per una diversa prospettiva del destination management regionale.

Narrazione e servizi per il destination management della Calabria. È, questo, il tema dell’incontro promosso da Confindustria Cosenza, dall’associazione Otto Torri sullo Jonio, da Demoskopika, dall’Ente Microcredito e da Nostos – Marcatori Identitari per i turismi.

All’evento interverranno Demetrio Metallo, presidente della Sezione Turismo di Unindustria Calabria, Spartaco Pupo, professore di Storia delle dottrine politiche all’Unical, Antonello Rispoli, responsabile dell’Ente nazionale Microcredito Calabria, Albino Carli, direttore PPAS Consorzio Produttori Patate Associati Soc.Agr.Coop., Fabrizio D'Agostino, Presidente di Federalberghi Calabria, Lenin Montesanto, consulente in comunicazione strategica & lobbying, Rosario Branda, direttore di Confindustria Cosenza e Raffaele Rio, presidente Demoskopika che presenterà in dettaglio i risultati della ricerca.

Dal sistema ricettivo, alla booking hotel reputation, dall’appeal dei portali turistici, al posizionamento online, passando dalla popolarità della destinazione. Sono, questi, alcuni dei parametri presi in considerazione da Demoskopika per costruire il Regional Tourism Reputation Index e misurare il grado di attenzione della comunità di fruizione turistica nei confronti dell’offerta promossa dalle regioni italiane.