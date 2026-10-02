La proposta del Circolo di Scala Coeli presentata alla Regione Calabria prevede un investimento di 500mila euro per valorizzare percorsi naturalistici, borghi, siti archeologici e realtà produttive attraverso una rete integrata di itinerari e servizi

Il Circolo Legambiente Nicà Aps di Scala Coeli ha presentato alla Regione Calabria un progetto nell’ambito dell’avviso esplorativo relativo all’intervento “Calabria narrata: creazione di una rete regionale delle residenze artistico-letterarie”, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a fini conoscitivi e programmatori.

La proposta si inserisce nello specifico nell’ambito del turismo culturale sostenibile, della mobilità lenta e degli itinerari culturali nelle aree interne e prende il nome di “Bio Valle del Nicà”.

Il progetto interessa un’area compresa tra il Basso Ionio Cosentino e l’Alto Crotonese e coinvolge i territori di dieci Comuni: Scala Coeli, Terravecchia, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Cariati, Umbriatico, Crucoli, Cirò e Cirò Marina.

L’obiettivo è costruire una rete integrata capace di mettere in relazione borghi, aree rurali, costa, luoghi della memoria, siti archeologici, emergenze paesaggistiche e realtà produttive locali, promuovendo una nuova idea di turismo sostenibile, lento ed esperienziale.

Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio

La Bio Valle del Nicà punta sulla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e produttive del territorio attraverso:

Escursionismo e trekking , lungo i percorsi naturali della Valle del Nicà;

, lungo i percorsi naturali della Valle del Nicà; Cicloturismo e mobilità sostenibile , per collegare borghi, aree rurali e costa;

, per collegare borghi, aree rurali e costa; Turismo esperienziale , legato alla cultura contadina, alle produzioni locali e alle tradizioni;

, legato alla cultura contadina, alle produzioni locali e alle tradizioni; Agriturismi e ospitalità rurale , con particolare attenzione alle produzioni biologiche;

, con particolare attenzione alle produzioni biologiche; Turismo culturale e archeologico , attraverso la valorizzazione di luoghi come il Parco Archeologico di Pruja a Terravecchia, la Tomba Brettia di Cariati, la Muraglia di Annibale di Pietrapaola, l’Elefante di Pietra di Campana, la Cattedrale di San Donato di Umbriatico, il Castello di Crucoli, la Cinta Muraia di Cirò, il Museo Archeologico Nazionale di Cirò Marina, il Castello dell'Arso di Mandatoriccio e le Grotte Rupestri di Scala Coeli, nonché il patrimonio storico dei Comuni della Valle;

, attraverso la valorizzazione di luoghi come il Parco Archeologico di Pruja a Terravecchia, la Tomba Brettia di Cariati, la Muraglia di Annibale di Pietrapaola, l’Elefante di Pietra di Campana, la Cattedrale di San Donato di Umbriatico, il Castello di Crucoli, la Cinta Muraia di Cirò, il Museo Archeologico Nazionale di Cirò Marina, il Castello dell'Arso di Mandatoriccio e le Grotte Rupestri di Scala Coeli, nonché il patrimonio storico dei Comuni della Valle; Natura e biodiversità, attraverso la tutela del paesaggio, degli ecosistemi fluviali e delle aree naturali.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 500.000 euro, finalizzato alla creazione di una rete integrata di itinerari culturali, naturalistici ed escursionistici nella Valle del Nicà.

L’obiettivo è favorire una fruizione sostenibile del territorio e creare un sistema capace di collegare i borghi, i luoghi della memoria, i siti archeologici, le bellezze paesaggistiche e le realtà produttive locali.

Le risorse saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di percorsi pedonali ed escursionistici, alla costruzione di tratti e collegamenti cicloturistici, all’installazione di una segnaletica coordinata e alla realizzazione di punti informativi e aree di sosta.

Una componente specifica del progetto sarà dedicata alla valorizzazione degli itinerari culturali attraverso pannelli informativi, QR code, audioguide e una piattaforma digitale con mappe interattive, contenuti storici e naturalistici e informazioni sui servizi presenti nei borghi.

Promuovere il turismo lento

Il progetto prevede inoltre azioni di promozione del turismo lento, attraverso esperienze legate alla storia, alle tradizioni, all’enogastronomia e al paesaggio della Valle del Nicà.

L’intento è trasformare il territorio in una destinazione capace di offrire ai visitatori esperienze autentiche e sostenibili, valorizzando al tempo stesso le comunità locali, le produzioni agricole, le attività ricettive e il patrimonio naturale e culturale.

La Bio Valle del Nicà si propone, quindi, come un progetto di rete volto a rafforzare la collaborazione tra i Comuni e le realtà del territorio, mettendo a sistema le diverse risorse dell’area e favorendo uno sviluppo turistico sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle identità locali.