La giunta comunale di Praia a Mare ha approvato, con la delibera n° 7 del 20 gennaio 2025, la “proposta progettuale di promozione turistica nel contesto del Festival di Sanremo 2025" avanzata dalla società "Consulenza radiofonica", che ha un costo totale di 2.196 euro.

In sostanza, durante la settimana delle kermesse canora sarà proiettato sui maxi schermi della città ligure un video che mostra le bellezze della città dell'isola Dino, per due volte al giorno.

Il progetto

Il video, in cui si vedono le principali attrazioni turistiche della città di Praia a Mare, è stato realizzato nell'ambito del progetto "Praia dei Borghi" ed è stato interamente curato dal consigliere comunale con delega al Turismo, Fabio Macrì, che il sindaco Antonino De Lorenzo chiama affettuosamente «assessore».

«Macrì – ha detto il primo cittadino – è una risorsa preziosa per tutta la città di Praia a Mare. Fa sentire la sua presenza in maniera predominante anche se opera a distanza». Macrì, infatti, è un imprenditore di lunga esperienza, che vive e lavora al di fuori della Calabria ma che non ha mai reciso il legame con la sua terra e ha deciso di candidarsi per dare il suo personale contributo al cambiamento.

Promozione senza sosta

De Lorenzo e la sua squadra non si fermeranno. Dopo il video promozionale di Praia a Mare durante la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, sta già pensando a un'altra forma di promozione territoriale, stavolta in occasione del Giubileo. «Sempre grazie a Fabio Macrì – conclude il primo cittadino –, avremo modo di portare la bellezza di Praia a Mare anche per le vie di Roma, durante il Giubileo, in modalità che saranno rese note a breve».