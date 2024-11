L'uomo era ospite di alcuni parenti nel reggino. Sequestrata dai carabinieri la droga in suo possesso

ARDORE (RC) - Un 42enne originario di Como, in vacanza a casa di parenti ad Ardore, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A.M., nel cui domicilio i militari hanno trovato 110 grammi di hashish occultati in vari punti dell'abitazione, assieme a materiale per il confezionamento e la vendita della droga.