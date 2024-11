Pippo Inzaghi avvistato alla Sorgente a Reggio Calabria. Il nuovo allenatore della Reggina ha fatto il bagno in una delle località marittime preferite dai reggini doc. Abbandonati i lidi vip di Formentera dove, qualche giorno fa, mentre era in vacanza, era stato raggiunto dal patron amaranto Felice Saladini desiderosi di concludere in fretta la trattativa per portare il tecnico in riva allo Stretto.

E il super Pippo nazionale a Reggio è arrivato qualche giorno fa, in conferenza stampa aveva spiegato di non avere tempo in questo momento per fare giri sul lungomare Falcomatà. Però al bagno alla Sorgente non ha saputo rinunciare. D’altro canto, le spiagge della Sorgente, famose per le sabbie bianche, sono solo a qualche passo dal centro sportivo Sant’Agata.

E così, dopo quello dell’aeroporto, un altro bagno di folla in riva al mare, col campione del mondo assalito da fan, grandi e piccini, pronti a dimostrare, anche in quella circostanza, il grande affetto dei tifosi. Poi, così com’era arrivato in ciabatte, è tornato al Sant’Agata.