Nella splendida location della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma sarà celebrata il 30 ottobre alle ore 17.00, promossa dall'Associazione "Brutium", la 56a edizione della "Festa dei Calabresi nel Mondo".

Ad accogliere la grande comunità calabrese di Roma e i tanti amici provenienti dalle varie delegazioni italiane ed estere, la presidente del Brutium, Gemma Gesualdi.

Il Brutium, fondato da Giuseppe Gesualdi ha, infatti, come scopo quello di valorizzare la cultura e le tradizioni della regione, di creare la grande rete di corregionali in Italia e nel mondo dove vive un’altra Italia costituita dai tanti calabresi che negli anni sono divenuti importanti personalità e imprenditori, vanto per le loro origini

Tema centrale di questo prossimo evento sarà creare un "focus" sul Ponte dello Stretto. «L'amministratore delegato della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, illustrerà alla platea il progetto - è scritto in una nota - con l’ausilio di un interessante video che racconterà quello che vorrebbero essere le proiezioni future: "Connettere per Creare Sviluppo". In questo quadro saranno esaminati i vantaggi economici e per la qualità della vita delle persone derivanti dalla realizzazione di un collegamento stabile, aperto a treni e auto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. La migliore risposta alla domanda di un più efficiente e moderno sistema di collegamento tra Calabria, Sicilia e il resto del Continente. Inoltre, quale tessera del mosaico trasportistico nazionale ed europeo, rende sostenibile il prolungamento del sistema di alta velocità/capacità ferroviaria nazionale ed europeo in Calabria e in Sicilia».

Successivamente il Comune di Cleto, considerato tra i borghi più emergenti della Calabria, attraverso un filmato breve ma di grande impatto mediatico, presentato dal giovane sindaco, Armando Bossio, dimostrerà come una sana e lungimirante politica può generare quel miracolo che potrebbe trasformare il bene comune del territorio calabrese. Al termine, saranno consegnate le Medaglie d’Oro Calabria 2024 a donne e uomini di Calabria che con la loro vita e opere hanno onorato la regione.



Le prestigiose Medaglie d'oro Calabria 2024 saranno consegnate a:

Gaetano Aloisio, Stilista, Presidente Accademia Nazionale dei Sartori

Francesco Amato, Commissario ASL RM2

Mimmo Calopresti, Regista

Cesare Colosimo, Neuroradiologo

Wanda Ferro, Sottosegretario Ministero Interno

Roberto Gallo, Patron Riva Lounge

Claudio Greco, Stilista

Domenico Inzitari, Neurologo

Domenico Maduli, Presidente Pubbliemmegroup - LaC Network

Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d’Italia in Turchia

Pasquale Mazzuca, Presidente TELECONSUL SpA

Franca Melfi, Chirurgia robotica

Gianni Milito, Chirurgo

Tilde Minasi, Senatore

Robert Nisticò, Presidente AIFA

Leonardo Panetta, Giornalista Studio Aperto

Rocco Papalia, Primario ortopedico Campus

Giuseppino Santoianni, Presidente AIC (Associazione Italiana Coltivatori)

Serafino Sorrenti Cio, Presidenza Consiglio Ministri

Gianfranco Antonio Vento, Cons.Amm. Cassa Risp. S. Marino

Giuseppe Viceconte, Presidente IVITEL

Inoltre, all’orafo di Crotone Gerardo Sacco sarà conferito uno speciale riconoscimento in occasione dei suoi 60 anni di attività, mentre lo Special Prize "Giuseppe Gesualdi" verrà assegnato all’imprenditore Danilo Binetti.