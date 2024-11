Nella Sala Verde della Cittadella Regionale di Catanzaro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della XXIV edizione di AssapoRagionando, kermesse che valorizza l’enogastronomia calabrese puntando non solo sull’esclusività dei prodotti tipici ma promuovendo la qualità e l’eccellenza anche dell’artigianato di casa nostra.

Avvicinare le famiglie

Concetto ribadito da Alex Franzisi, direttore e organizzatore del Festival: «Vogliamo valorizzare le tradizioni dell’enogastronomia regionale in chiave innovativa. Abbiamo voluto per questa edizione incentrare il programma sulle famiglie affinché si avvicinino alle tematiche».

L’evento, nato nel 2001 per riprendere la Fiera di Acri, è patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Arsac, dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Cosenza, dal Comune di Mendicino, dalla Camera di Commercio della città bruzia e da Automobil Club Cosenza oltre a vantare la presenza di numerosi partner, tra cui il Cnr e Cosenza Super Food.

Agroalimentare di qualità in crescita

«Si tratta di una manifestazione di grande rilievo, di grande interesse- ha affermato Gianluca Gallo assessore regionale all’Agricoltura- nella quale c’è confronto e qualità, perché anche la comunicazione e la promozione possono essere fatte con qualità. È possibile raccontare quanto in questi anni sia cresciuta la qualità delle produzioni nel settore agricolo e agroalimentare e credo che in questo momento di effervescenza e di entusiasmo che c’è in Calabria sia la manifestazione giusta».

L’edizione di AssapoRagionando 2024, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre ad ingresso gratuito, trasformerà il Parco degli Enotri di località Rosario di Mendicino in un contenitore di eventi: dagli AssapoTalk agli AssapoLab, dalle degustazioni di street food a quelle dedicate ai vini calabresi. Sarà Federica di Lieto, chef 100% calabrese ad organizzare le attività di show cooking della tre giorni del Festival.

Tante iniziative inedite

«AssapoRagionando 2024 ha un grandissimo focus sul trasferimento del know-how delle tradizioni calabresi sui bambini- ha dichiarato la chef - l’ingresso è gratuito e tra l’altro abbiamo ancora dei posti disponibili per tutte quelle aziende di gran qualità che vogliono partecipare. Sono grata perché finalmente oltre al ruolo di cucina sono stata incaricata dell’organizzazione dell’intero show cooking. Abbiamo in serbo tante novità tra cui la degustazione al buio di prodotti calabresi abbinati ad elementi innovativi». La conferenza è stata moderata dalla giornalista Rossana Muraca.