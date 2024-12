«È ufficiale, le gallerie Limina e Torbido saranno aperte al traffico anche di notte per le prossime festività natalizie». A dare l’annuncio l’assessore al Lavoro, Formazione professionale, Its e Alta formazione, Tutela dell’Ambiente e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

«Nel mese scorso – aggiunge – avevo preannunciato che Anas avrebbe a breve formalizzato la richiesta di apertura H24, con il cantiere in sicurezza, al fine di garantire una migliore circolazione per tutti gli automobilisti nel periodo in cui si prevede un significativo incremento di traffico. L’appello avanzato ad Anas, da me e dal presidente Occhiuto, al fine di garantire il traffico veicolare e ridurre i disagi agli automobilisti, è stato accolto».

«In pratica – continua – abbiamo concordato con Anas la riapertura delle gallerie a partire dalla notte di venerdì 20 dicembre e fino alla notte di martedì 7 gennaio compresa. Sarà mantenuto il senso unico alternato all’interno della galleria Torbido per consentire una maggiore fruibilità anche di notte. Le modalità e la gestione degli interventi sono state condivise tra Regione, Anas e Enti locali competenti, con il coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria. Sono veramente molto soddisfatto per questo risultato e ringrazio il responsabile della struttura territoriale Anas della Calabria, Francesco Caporaso, sempre disponibile a recepire le nostre istanze per venire incontro alle esigenze dei cittadini della Locride».