A Cosenza il numero più alto di “maturandi” (6.807), seguono Reggio, Catanzaro, Crotone e Vibo con appena 1.660. Circa 500 le commissioni esaminatrici

CATANZARO - L’ultima notte prima degli esami sarà quella tra martedì e mercoledì, ma per poco più di diciannove mila studenti calabresi il conto alla rovescia è già iniziato. Ancora qualche giorno e poi nuovamente tutti nuovamente dietro i banchi, pronti a superare la prova più difficile.

L’esercito dei “maturandi”. La prima è quella di italiano in programma mercoledì mattina. Ad affrontarla 19.148 studenti delle scuole secondarie con poco più di mille candidati “esterni” che sognano di prendere il diploma. I dati sono stati resi noti dall’Ufficio scolastico regionale e i numeri più alti si registrano in provincia di Cosenza dove i “maturandi” saranno 6.807. A seguire Reggio Calabria (5.521), Catanzaro (3.443), Crotone (1.717) e Vibo Valentia, la provincia più piccola della Calabria anche in quest’ambito con 1.660 studenti a caccia della maturità. A giudicare l’esercito di maturandi circa 500 commissioni esaminatrici.