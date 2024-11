Salvatore Mancuso è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Momento difficile per la famiglia Mancuso. La potente cosca di Limabdi continua a subire l'azione repressiva messa in atto dallo stato. Nelle scorse ore in carcere è finito Salvatore Mancuso, fratello di 'Luni' l'ingegnere, catturato al confine tra Argentina e Brasile nei giorni scorsi dopo mesi di latitanza. E' accusato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un controllo eseguito nella tarda serata di sabato. All'alt l'uomo avrebbe infatti iniziato a inveire contro le forze dell'ordine. Peraltro, la moto sulla quale viaggiava era sprovvista di assicurazione. Rilievo dinanzia al quale Mancuso avrebbe reagito. A quel punto, immediate sono scattate le manette.