MAMMOLA (RC) - Dovrà rispondere di tentato omicidio l'anziano di Mammola, nel reggino, arrestato dai Carabinieri per aver aggredito con una scure la badante. Alfredo Frascini, di 87 anni, in preda ad un raptus, si sarebbe avventato sulla 62enne di origini straniere armato di ascia, procurandole l'amputazione parziale dell'indice della mano sinistra ed altre ferite giudicate guaribili in 30 giorni. All'origine del gesto una discussione per futili motivi. L'uomo, posto inizialmente ai domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Locri, è stato poi trasferito presso la sua abitazione.