In diretta dal capoluogo bruzio, la striscia d'informazione di LaC Tv ha ripercorso l’evoluzione sociale dell’evento e fatto sentire le voci degli espositori (soddisfatti per l’esito) e dei cittadini

I numeri sono impressionanti. E non soltanto dal punto di vista strettamente storico. La Fiera di San Giuseppe, a Cosenza, continua a rappresentare una tra le “manifestazioni” a carattere sociologico più rappresentative del Sud. Una tradizione che si rinnova da 790 anni e che continua a richiamare espositori e visitatori da ogni parte d’Italia.

Oggi, nel giorno di chiusura dell’evento fieristico partito il 15 marzo, le telecamere di LaC si sono accese sull’evento fieristico che, mai come stavolta, è riuscito a mettere d’accordo tutti: gli ambulanti e i cittadini acquirenti che hanno invaso, a migliaia, i sei chilometri di percorso allestito nella zona nuova della città. Unico rammarico di molti, l’impossibilità di riportare in centro storico, così come avveniva un tempo, l’iniziativa che impone rigide regole logistiche e di sicurezza difficili da superare. Ma tant’è, per i cosentini e i calabresi la Fiera di San Giuseppe resta sempre tale: un luogo sociale capace di esprimere una atmosfera unica, che lega tradizione e futuro in un unico abbraccio.

Nel corso di Dentro la Notizia, il format della redazione giornalistica di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, grazie all’inviato Salvatore Bruno e ai suoi ospiti è stato possibile restituire ai calabresi lo spirito della Fiera nella sua interezza: partendo dagli aspetti storici, è stata sviscerata l’evoluzione sociale dell’evento che oggi, con tutto il suo carico di prodotti merceologici e culinari, rappresenta quasi un unicum nel panorama calabrese. Durante la puntata, le voci degli espositori (soddisfatti per l’esito) e dei cittadini. Spazio anche per gli artisti che hanno dato vita ad eventi musicali e culturali non certamente collaterali rispetto alle esigenze di tradizione. Insomma, una puntata speciale per un appuntamento speciale che riunisce i calabresi di ogni provincia alimentando la parte più bella e folcloristica della Calabria.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.