“Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è”? Recitava così uno spot di successo interpretato da Nino Manfredi negli anni ‘80 per celebrare la bontà del caffè italiano. Ed è proprio il caffè il protagonista di Correnti estive 2022, il nuovo format in onda ogni sabato alle 10 LaC Tv condotto da Franco Laratta.

“E tu lo sai che io il caffè lo bevo amaro, senza nemmeno un lieve accenno di dolcezza. Un po’ come la vita”.

E già, perché la vita non la puoi ingannare, deve essere autentica, calda o fredda, amara o dolce, macchiata o nera, difficoltosa o facile, sempre da provare, gustare. Ma mai da soli, sempre con una persona gradevole, magari un amico, un amore, un collega.



Ogni sabato l’appuntamento di Franco Laratta al bar, con un amico che si racconta senza mai ‘sintonizzarsi’ con le telecamere. Un racconto intimo, discreto, libero da ogni condizionamento. Senza prendersi troppo sul serio, senza alcuna pretesa: un caffè per il piacere di stare insieme. Un caffè al mare, in città o in montagna. Un caffè… leggero, perché come diceva Calvino: “Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore”.



Appuntamento da domani, sabato 18 giugno, alle 10 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, 411 LaCSat, 820 Sky.