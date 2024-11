I neosposi, dopo il sì nella chiesa di Cutro: «Puntare sulla cultura, sulla bellezza dei luoghi. Noi abbiamo mandato un segnale, sta alla politica fare il resto»

Invece del tradizionale segnaposto sui tavoli del banchetto nuziale, gli sposi Massimo Migale e Loredana hanno omaggiato i loro ospiti regalando loro un biglietto d’ingresso al Museo di Crotone (valido fino al 31 settembre).

Massimo e Loredana, il 29 agosto, come riportato dal quotidiano “Corriere della Sera”, dopo la cerimonia nella chiesa della Santissima Annunziata di Cutro, hanno fatto un dono speciale agli invitati al pranzo nuziale.

Il Museo archeologico nazionale di Crotone, infatti, contiene tra l’altro alcuni pezzi straordinari come i vasi unguentari corinzi di epoca arcaica, il «tesoro di Hera» trovato nell’edificio B dell’Heraion e due «askos» bronzei a forma di sirena (ce ne sono tre al mondo: due qui), uno dei quali restituito dal Getty Museum di Malibu, in California.

Tra i reperti di epoca romana sono due grandi vasche marmoree, dal carico di marmi naufragato a Punta Scifo (cosiddetto relitto Paolo Orsi, scoperto dal crotonese Antonio Tricoli), e una base di statua onoraria, con epigrafe, rinvenuta durante la costruzione della chiesa di San Giuseppe, nel cuore del centro storico.

Un sito culturale tutto da riscoprire, dunque, anche a giudizio dei neosposi che – tramite il noto quotidiano – dichiarano: «Noi crediamo che la Calabria dovrebbe puntare sulla cultura, sulla bellezza dei luoghi, sul mare, sul turismo, sull’enogastronomia per essere un punto di riferimento in Italia. Per fare questo bisognerebbe puntare ogni sforzo per inseguire il bello, nelle coste, nel mare, nell’edilizia, nelle opere pubbliche, perché i turisti vanno dove trovano la bellezza. E se non viene sistemata la depurazione, se non si crea un piano per la ristrutturazione o il completamento degli edifici pubblici e privati, noi siamo destinati a continuare ad emigrare. Nel nostro piccolo abbiamo solo voluto mandare un segnale. Sta alla politica fare il resto».