Anche in Calabri McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald doneranno diversi pasti caldi a settimana, insieme a Banco Alimentare della Calabria e altri enti caritativi. Torna “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale a sostegno delle comunità locali, che quest’anno punta a donare 200mila pasti caldi in 200 comuni italiani.

La terza edizione di "Sempre aperti a donare" arriva in provincia di Cosenza a Vibo Valentia e a Siderno, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald donano 525 pasti caldi a settimana ad alcune strutture del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare della Calabria e altri enti caritativi.

I ristoranti McDonald’s di Cosenza in Piazza F.Bilotti, di Corigliano Calabro sulla Strada Statale 106 Jonica, di Rende in Via Kennedy, all’interno del centro commerciale Metropolis e in via Marconi, di Zumpano, di Vibo Valentia su Viale Affaccio e di Siderno sulla Statale 18 sono coinvolti da vicino nel progetto.

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti al gruppo Caritas parrocchiale S. Antonio di Rende, alla chiesa cristiana Bethel associazione Amicib, all’Istituto divina provvidenza, all’Istituto Monaca Santa, all’Istituto Cuore Immacolato di Maria, all’Istituto educativo S.Maria delle Vergini, alla cooperativa sociale La Terra, all’associazione Casa Nostra, alla fondazione Casa S. Francesco d’Assisi, all’associazione Azzura di Corigliano, alla cooperativa Sociale I Figli della Luna, alla cooperativa Serena di Corigliano, alla Casa famiglia Suore Minime della Passione - Istituto Centro Donne in difficoltà, alla Casa famiglia per donne in difficoltà e minori “Santa Rita da Cascia” e alla Casa Famiglia per minori Santa Lucia.

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia.

Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà, rilanciando l’obiettivo: donare 200mila pasti in 200 città italiane. Un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti e che ribadisce l’impegno continuativo di McDonald’s e di Fondazione.