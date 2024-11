Su iniziativa del presidente dello Sporting Club, Mimmo Bulzomì, a Mileto, dove è attesa la carovana rosa, consegnati diversi riconoscimenti. Tra i premiati anche la nostra emittente

Anche Mileto oggi si è tinta di rosa per accogliere il passaggio della 100esima edizione del Giro d’Italia. A dare il benvenuto alla carovana il team dello “Sporting Club” presieduto dall’ex presidente regionale della Federazione ciclistica Mimmo Bulzomì che ha organizzato una serie di iniziative ed eventi collaterali.



Diversi i riconoscimenti consegnati a personalità che hanno dimostrato particolare attenzione verso il ciclismo. Tra i premiati anche la nostra emittente LaC per il contributo, la passione ed il senso di appartenenza verso tutti gli sport ed in particolare verso il ciclismo. L’editore del gruppo Domenico Maduli ha tenuto a ribadire che “il riconoscimento da parte dell’organizzazione del Giro d’Italia conferma che il nostro gruppo editoriale sta accrescendo il proprio prestigio sul piano nazionale. Per una testata che ha solo poco più di due anni e mezzo di vita è un fatto che ci riempe di orgoglio e responsabilità. Significa che la strada che abbiamo intrapreso si sta rilevando giorno dopo giorno quella giusta”.



Sono stati quindi premiati anche il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni; il campionissimo Francesco Moser; il telecronista Rai Alessandra De Stefano; il giornalista Beppe Conti; il direttore di TuttoBici, PierAugusto Stagni; Davide Cassani, Ct della nazionale italiana. Ancora sono stati insigniti il vescovo Luigi Renzo, l’orafo Gerardo Sacco, Leopoldo Chieffallo, Salvatore Vecchio, Domenico Sorace, Antonio Iannicelli, Carlo Parisi, Otello Profazio, Pippo Caffo, Maurizio Bonanno e