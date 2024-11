Anche LaC Tv tra i partner dell’iniziativa che coinvolge scrittori, blogger e reporter nazionali e internazionali. Partenza da San Marco Argentano e arrivo nella città del Santo alla scoperta della Via del Giovane e della Via dell’Eremita

Da Touring Club al The Guardian passando per Lonely Planet, National Geographic, LaC e L’Osservatore Romano. Sono queste alcune delle testate che a partire dal 29 aprile e fino al 3 maggio parteciperanno al press tour alla scoperta del Cammino di San Francesco di Paola.

Un viaggio nei luoghi che il giovane Francesco di Paola visse in gioventù, 112 km nelle bellezze più profonde e poco conosciute della Calabria, addentrandosi nei monti della catena costiera tirrenica della provincia di Cosenza. Il tour inizierà a San Marco Argentano, dove il giovanissimo Francesco di Paola ha risieduto per un anno ospite di una comunità francescana, e farà una prima sosta nel borgo arbëreshë di Cerzeto. Il gruppo sarà poi condotto a Paterno, luogo cardine della Via dell’Eremita e raggiungerà Paola dopo aver attraversato i borghi delle Serre Cosentine e sostato a San Fili.

«Insieme a Vincenzo Astorino e Angelina Marcelli -spiega Alessandro Mantuano, presidente dell’associazione - avremo il piacere di far conoscere il Cammino di San Francesco di Paola a coloro che con autorevolezza da anni descrivono e conoscono il meraviglioso mondo del turismo slow. Siamo certi che sarà una magnifica occasione per la Calabria e per la promozione della nostra identità culturale, paesaggistica e religiosa, un’esperienza che, strada facendo, condivideremo con le istituzioni locali che da sempre hanno sostenuto e creduto nel nostro progetto. Immancabilmente, la meta finale sarà il Santuario di Paola, dove saremo accolti dalla nostra guida spirituale, padre Domenico Pudia, durante i tradizionali festeggiamenti per la canonizzazione di san Francesco».

I giornalisti e reporter che parteciperanno Fabrizio Ardito (Touring Club e PleinAir), Liz Boulter (The Guardian), Saverio Caracciolo e Francesca Lagatta (LaC Tv), Linda Cottino (CAI Montagne360), Amanda Ronzoni (National Geographic), Natalino Russo (Internazionale), Gabriele Salari (Famiglia Cristiana), Sergio Valzania (L'Osservatore Romano).