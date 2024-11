Frane, cantieri e disagi lungo l’importante arteria tirrenica. Tra le cause maggiori di deterioramento c’è l’erosione costiera. La trasmissione targata LaC Tv ha raccolto la voce delle istituzioni e dei rappresentanti dei comparti agricolo, economico e turistico

Tre notizie importanti: la galleria di Coreca, ad Amantea, riaprirà parzialmente (e cioè su una linea di scorrimento) entro il 15 luglio; il senso unico alternato tra i comuni di Nocera Terinese e Amantea, lungo la statale 18, verrà rimosso tra il 25 aprile e il primo maggio; i lavori per la realizzazione del viadotto sul fiume Savuto dovrebbero partire entro la fine di questo mese. A Dentro la Notizia, il format a cura della redazione giornalistica di LaC News24, le migliaia utenti della fascia costiera tirrenica a cavallo tra le province di Catanzaro e Cosenza sono state rassicurate sull’avanzamento dei lavori che, da troppo tempo, alimentano disagi su disagi a causa anche di fenomeni naturali (come l’erosione costiera) che hanno rallentato le attività.

Nel corso della puntata condotta da Pier Paolo Cambareri, con l’inviato Salvatore Bruno sul posto, si sono alternati l’architetto Domenico Curcio, di Anas Calabria, ma anche il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo e rappresentanti del sistema economico, agricolo e turistico del territorio: Luca Guzzo (Commercianti), Giuseppe Ruperto (imprenditore agricolo) e Demetrio Metallo (consigliere nazionale di Confindustria alberghi). Tutti univoci gli interventi nel sottolineare l’importanza strategica di questa arteria stradale che serve i comuni della fascia costiera presi d’assalto da migliaia di turisti. Ad ogni fine settimana, code chilometriche e incidenti stradali che hanno generato, e continuano a generare, tensioni anche istituzionali. Un punto importante, però, è stato segnato a vantaggio del territorio: il rappresentante di Anas ha proposto, trovando immediato riscontro, l’istituzione di un tavolo istituzionale per affrontare in maniera strutturale il problema dell’erosione costiera che vanifica puntualmente, ogni anno, gli sforzi di Anas per il ripristino delle carreggiate lungo la statale 18.

Un tavolo istituzionale al quale sarebbe opportuno prenda parte (attiva) anche la Regione Calabria con le sue competenze dirette per la mitigazione dell’erosione costiera. Una proposta che, alla luce di quanto accaduto con la galleria Coreca su cui le attività si svolgono 24 ore su 24, potrebbe rappresentare la vera, e definitiva, chiave per mettere la parola fine, una volta per tutte, sul dramma della viabilità lungo l’arteria stradale.

