Un riconoscimento prestigioso per la docente di Palmi Maria Teresa Donato. Nel luogo di culto migliaia di pellegrini ogni giorno si recano per immergersi nelle acque miracolose in cerca guarigione fisica e spirituale

Dedicarsi al prossimo, donargli tempo e amore, è la missione della calabrese Maria Teresa Donato, che nei giorni scorsi è stata nominata responsabile internazionale del servizio piscine del Santuario di Lourdes. Un riconoscimento prestigioso per la docente dell’istituto d’istruzione superiore “N.Pizi” di Palmi, che da anni offre assistenza alle persone che si recano in Francia, nel luogo di culto Mariano ai piedi dei Pirenei.

L’insegnante è la seconda donna italiana nella storia a ricoprire l’importante incarico in uno dei luoghi più significativi del Santuario di Lourdes. Si occuperà del coordinamento della struttura dove oltre mille persone al giorno si dirigono per immergersi e chiedere la guarigione fisica e spirituale alla Vergine. Pellegrini provenienti da differenti nazioni che, spogliandosi di tutto in segno di penitenza e speranza, si mettono in fila per cercare un miracolo, per trovare la forza di sopportare le proprie afflizioni.

Le piscine di Lourdes

Dopo quattro anni di chiusura causa covid, dal 15 luglio scorso, per decisione del rettore del santuario, padre Michel Daubanes, è consentito ai pellegrini di fare nuovamente il bagno nelle piscine. L’acqua che arriva nelle vasche proviene da una sorgente che è stata portata alla luce da Santa Bernadette nel corso della nona apparizione, il 25 febbraio 1858, giorno in cui la Vergine Maria le indicò dove scavare per trovarne la fonte.

Da allora, si ritiene che l'acqua possa lavare via il peccato e portare sollievo alle malattie. Il rito è uno dei momenti fondamentali del viaggio dei pellegrini, i quali vengono accolti e guidati dai volontari dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.

Il complesso religioso di Lourdes, al cui interno viene venerata Nostra Signora di Lourdes, che sarebbe apparsa nella grotta di Massabielle a Bernadette Soubirous nel 1858, è il terzo santuario cristiano al mondo per numero di pellegrini all'anno, dopo la basilica di San Pietro in Vaticano e la basilica di Nostra Signora di Guadalupe.