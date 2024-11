In una splendida domenica di sole sul lungomare di Reggio Calabria, si scorge un passeggino con un segno distintivo: la bandierina amaranto con su scritto “Forza Reggina”. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che nel passeggino c’è il piccolo Edo e a condurlo c’è il padre Pippo Inzaghi insieme alla compagna – e influencer - Angela Robusti.

È la star dei social ha condividere nel suo profilo Instagram la passeggiata mattutina. La coppia si è perfettamente inserita nel mood e nei luoghi cari ai reggini. Così come cara ai reggini sta diventando la famiglia Inzaghi. Una domenica di relax meritato per l’allenatore amaranto, dopo la vittoria straripante di ieri nel derby contro il Cosenza.