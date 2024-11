C’è anche un po’ di Soriano nello spazio, portato in orbita dalla Nasa. Non è qualcosa di tangibile ma è puro sapere, ricerca scientifica. La scienziata Maddalena Parafati, calabrese originaria del noto centro vibonese, è assistant professor all'Università della Florida nel laboratorio della professoressa Siobhan Malany. Si tratta di un team di ricerca che ha ottenuto risultati straordinari con un progetto rivoluzionario sponsorizzato dalla Stazione Spaziale Internazionale (SSI) per studiare i meccanismi molecolari alla base della Sarcopenia, una condizione debilitante associata all'invecchiamento, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

La Sarcopenia si manifesta con una progressiva perdita di massa, forza e funzione muscolare, aumentando il rischio di cadute, fratture e disabilità negli anziani. Attualmente, l'unico rimedio efficace è l'esercizio fisico regolare, ma le ricerche di Maddalena Parafati e del team potrebbero aprire la strada a nuove terapie.

Continua a leggere su IlVibonese.it