Mariacristina Savoldi d’Urcei Bellavitis, gemmologa, counselor e scrittrice, ha studiato gemmologia a New York, dedicandosi, in seguito, al commercio in pietre preziose. Ha lavorato per Versace ed è stata assistente personale di Saadi Gheddafi a Tripoli. In Mongolia e Siberia ha studiato sciamanesimo. È appassionata di sport, curiosa e affamata di ogni genere di esperienza culturale. La gemmologa sarà protagonista della nuova puntata di vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

