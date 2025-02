L’Università della Calabria conferirà la laurea “honoris causa” in Ingegneria gestionale a Santo Versace per la straordinaria carriera imprenditoriale nell’industria della moda e nella promozione del “Made in Italy” nel mondo. È quanto fa sapere l’ateneo in una nota.

La cerimonia, che sarà presieduta dal rettore Nicola Leone, si svolgerà lunedì 10 marzo, alle ore 11.00 presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta”. Interverranno Francesca Guerriero, direttrice del dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) e Giuseppina Ambrogio, coordinatrice del corso di laurea in Ingegneria gestionale. La “laudatio” sarà tenuta da Luigino Filice, ordinario di Tecnologie e sistemi di lavorazione presso il Dimeg. A rappresentare il mondo delle imprese porterà i saluti Francesco Cicione, presidente di Entopan.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – di conferire questo riconoscimento a Santo Versace, uno dei simboli del talento calabrese nel mondo. La sua straordinaria carriera, partita proprio da questa terra, unita al suo impegno filantropico, sono un esempio per i nostri giovani ingegneri gestionali, che potranno trarre ispirazione dalla sua visione imprenditoriale e dalla sua capacità di coniugare successo e impegno sociale».

La laurea “honoris causa” rappresenta, infatti, l’occasione per celebrare il contributo straordinario di Versace all'industria della moda italiana, frutto di una combinazione unica di visione imprenditoriale, strategia e innovazione gestionale. Grazie alla guida di Santo e al genio creativo del fratello Gianni, la “Maison Versace” si è affermata come un'icona mondiale del “Made in Italy”. L’opera di Santo Versace si distingue anche per la sua attività filantropica. Attraverso la Fondazione che porta il suo nome, ha agito, infatti, in modo concreto, contro le diseguaglianze sociali, mettendo in campo iniziative di inclusione sociale a sostegno delle persone fragili.

L’evento vedrà partecipare non solo i componenti della comunità accademica dell’Università della Calabria, ma anche i rappresentanti del mondo industriale e di numerose realtà imprenditoriali locali e nazionali, partner del corso di laurea in Ingegneria gestionale, a testimonianza di un solido legame tra ateneo e mondo produttivo per lo sviluppo di innovativi progetti ed idee d’impresa.