Il docente di Economia aziendale è stato preside di facoltà, direttore di dipartimento e membro del Senato accademico: «Non voglio andare in pensione con il rimpianto di non averci provato»

Il professore Franco Rubino ha ufficializzato la sua candidatura a rettore dell’Università della Calabria, in vista delle prossime elezioni indette dal decano Francesco Altimari.

Docente ordinario di Economia Aziendale, Rubino ha trascorso tutta la sua carriera accademica all’interno dell’Unical, dove è arrivato da studente 42 anni fa e dove ha ricoperto negli anni tutti i principali incarichi: preside della Facoltà di Economia, direttore di Dipartimento, membro del Senato Accademico, Presidente di corso di laurea, ricercatore, professore associato e ordinario.

«La mia – scrive Rubino nella nota – è una candidatura per l’Unical e non contro qualcuno. È il mio cuore a chiedermelo. Non per essere servito, ma per servire. Non per comandare, ma per ascoltare, e cercare soluzioni condivise».

Con uno stile diretto e inclusivo, Rubino si rivolge alla comunità accademica promettendo di essere «un docente tra i docenti, tra il personale e tra gli studenti, una persona tra le persone».

A muoverlo, afferma, è il desiderio di restituire quanto ricevuto in questi decenni di impegno universitario.

Rubino sottolinea di voler mettere a disposizione l’esperienza maturata all’interno dell’Ateneo, con l’obiettivo di contribuire al futuro dell’Università e della Calabria, regione a cui dichiara di essere profondamente legato. «Se cresciamo tutti, cresce l’Unical, crescono i nostri figli, cresce la Calabria», scrive.

Conclude con un invito all’incontro e al dialogo: «È l’ultima volta in cui posso offrirmi per questo incarico, e non voglio andare in pensione con il rimpianto di non averlo fatto».

La sua sarà una campagna all’insegna della partecipazione e dell’ascolto, con l’intento dichiarato di rappresentare tutta la comunità universitaria e promuovere un modello di crescita condivisa, senza esclusioni né favoritismi.