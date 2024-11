Festeggia 25 anni il Centro linguistico di Ateneo dell’Unical. Una realtà dinamica e moderna - è detto in una nota stampa - capace di ascoltare le esigenze della comunità accademica e del territorio proponendo attività legate allo studio e all’approfondimento delle lingue moderne.

Per celebrare il percorso maturato, il Centro ha organizzato un seminario di studi dal titolo: "25 anni insieme tra Cla e Aiclu: riflessioni su un percorso didattico e di ricerca multilinguistica e interculturale". Ad introdurre il Seminario la presidente del Centro linguistico Unical, Carmen Argondizzo. Prendono, poi, la parola le istituzioni che hanno visto nascere il Centro Linguistico, dai rettori, alla prima presidente, Paola Evangelisti. A seguire i saluti del direttivo Cercles e Aiclu, accompagnati dagli interventi dei Linguisti David Little, Gillian Mansfield, Sabina Schaffner che hanno discusso su tematiche come lo studio in Autonomia, la cooperazione nella ricerca linguistica, la collaborazione e inclusione dei tanti Centri linguistici universitari esistenti in Europa.

Non sono mancate le voci del Cla UniCal, ovvero, coloro che con il loro apporto umano e culturale hanno permesso al Centro linguistico dell’Università della Calabria di diventare il centro della sperimentazione di audaci metodologie e della curiosità verso nuove culture: Valentina Zecca, Salvatore Luberto, Sandra Genoese e Valeria Russo. A conclusione la performance dell’Università della Calabria: Michael Cronin e Ian Michael Robinson. Infine un intervento a cura di Sarah Ellis e Daniela Petrungaro, Cambridge University Press and Assessment.

La seconda giornata si è aperta con i contributi di Alessandra Fazio, Irene Bonatti, Anna Bussi, Alice Spencer e Thomas Christiansen. A seguire un nuovo focus sul Centro Linguistico di Ateneo UniCal grazie a Simone G. Malizia e Maria Sasso che hanno illustrato gli aspetti tecnici e organizzativi dello Studio In Autonomia @Cla-UniCal. Quindi i contributi di Anna Maria De Bartolo, Jean Jimenez e Ida Ruffolo. Le note conclusive hanno previsto il conferimento ai docenti Paola Evangelisti, Maurizio Gotti, Gillian Mansfield del titolo di soci onorari Aiclu.

Il Centro linguistico di Ateneo, nel tempo, ha mantenuto sempre costanti la forza e il coraggio di innovare e di rendersi portavoce delle sempre più avanzate esigenze di studio delle Lingue moderne. E infatti, non troviamo solo lingue europee: con i laboratori di Arabo, Cinese Mandarino, Giapponese, e ancora con quelli di Italiano L2, il Cla ha manifestato tutta la sua capacità di rispondere ad esigenze sempre nuove e diversificate provenienti dalla comunità accademica e dal territorio. Tra i progetti interuniversitari più recenti, la realizzazione della sezione dedicata alla lingua inglese del Moocs for modern languages, che ha reso il Cla UniCal insieme al team dell’Università di Palermo e dell’Università Orientale di Napoli co-protagonista della creazione di attività linguistiche online liberamente accessibili. La giovane età degli esercitatori di lingua e dei tutor didattici, che hanno coadiuvato il percorso di tanti studenti, ha regalato esperienze di sperimentazione metodologica che annualmente ha portato a uno scambio di visioni e tecniche durante uno o più incontri che, nel tempo, hanno preso il nome di best practice day.