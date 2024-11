Sarà inaugurato domani, all’Università della Calabria, il primo anno accademico del corso di laurea Medicina e tecnologia digitali, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

L’inaugurazione del corso interateneo con l’università Magna Grecia di Catanzaro, dopo i saluti dei due rettori Nicola Leone e Giovambattista De Sarro, vedrà la lectio magistralis su “Medicina e intelligenza artificiale” di Nicola Leone e le conclusioni del ministro, con la coordinazione del giornalista di Repubblica Massimo Razzi.

L’innovativo corso di studi prevede, oltre alle competenze tipiche della formazione di un medico, anche l’acquisizione delle conoscenze utili per padroneggiare le nuove tecnologie e applicarle in ambito sanitario e l’apprendimento di metodi e tecniche proprie dell’intelligenza artificiale e della bio-informatica, necessari per ideare e sviluppare nuove applicazioni per i settori della medicina di precisione, della telemedicina, della medicina personalizzata, della chirurgia robotica.

Grazie a queste competenze aggiuntive, certificate dal conseguimento del doppio titolo (laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e laurea triennale in Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico), i laureati saranno dunque professionisti formati per affrontare le sfide presenti e future in campo sanitario, capaci di gestire l’innovazione e di contribuire all’innovazione stessa.

L’appuntamento è alle 10,30 nel centro congressi “Andreatta” dell’Aula magna, i posti sono limitati e l’ingresso è consentito solo su prenotazione, al link https://forms.gle/ApLoAn4YBYCb1t6SA fino ad esaurimento posti.

Per l’ingresso in Aula magna, che per motivi organizzativi inizierà alle 9 e si chiuderà alle 9,30, è necessario esibire il green pass al personale dell’ateneo e indossare la mascherina.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube d’ateneo: www.youtube.com/user/CampusUnical e su unical.it/live