La visita si inquadra nell'ambito della Giornata della Cultura e delle tradizioni del Vietnam ed è parte della politica di relazioni dell’Ateneo calabrese

L'Ambasciatore del Vietnam in Italia, Cao Chinh Thien, con una sua delegazione, e' stato ricevuto questa mattina dal rettore dell'Universita' della Calabria Gino M. Crisci. La visita (foto CosenzaInforma) si inquadra nell'ambito della Giornata della Cultura e delle tradizioni del Vietnam ed e' parte della politica di relazioni che l'Unical sta sviluppando, negli ultimi anni, per attrarre un maggior numero di studenti internazionali nel campus. Il rettore ha accompagnato gli ospiti in un breve tour nei laboratori dell'ateneo, illustrando le eccellenze raggiunte nel campo della ricerca e ottenendo manifestazioni di elogio e di interesse da parte dell'ambasciatore vietnamita. (AGI)