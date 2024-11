La scrittrice Nadia Terranova è nata Messina ed è cresciuta guardando lo Stretto che si porta dentro anche adesso che vive a Roma. È lei la prima firmataria dell’appello per salvare la bellezza dello Stretto, già sottoscritto da oltre 200 intellettuali, attori, registi e giornalisti, non solo siciliani e calabresi ma di tutta Italia. Lanciato con il sostegno di Legambiente Sicilia, l’appello è stato presentato nei giorni scorsi a Palermo.

«Con me, tra i primi firmatari l’assessore alla Cultura di Siracusa, Fabio Granata, e Gianfranco Zanna, già presidente Legambiente Sicilia. Il movimento che stiamo animando è assolutamente trasversale – spiega la scrittrice Nadia Terranova – e ciò rappresenta una ricchezza. Esso raccoglie anche le istanze già portate avanti dal comitato messinese Invece del ponte. Non siamo contro il progresso e le infrastrutture a prescindere. Abbiamo però un’idea radicalmente diversa di valorizzazione dello Stretto. Non è un punto di transito ma uno straordinario luogo in cui sostare».

