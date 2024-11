Parte la seconda edizione del master universitario di II livello in Data Science, promosso dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Unical con il partenariato di 25 aziende del territorio calabrese e nazionale.

Unical, le finalità del master

«La finalità del master - spiega una nota dell'ateneo - è chiara: cogliere le nuove sfide che offre la digitalizzazione delle informazioni formando la figura del Data Scientist, l'esperto che è in grado di acquisire, gestire, analizzare e interpretare grandi moli di dati, per supportare le decisioni e le strategie operative e creare vantaggi competitivi. Oggi più che mai, la data economy e la digital transformation richiedono professionisti con competenze sempre più ampie e qualificate, anche in una regione come la Calabria che negli ultimi anni ha visto crescere a dismisura la presenza di aziende operanti nell’ambito della consulenza strategica e dell’information technology e si appresta anche a cogliere le offerte del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza nell’ambito delle politiche del lavoro. Una ghiotta opportunità - si legge ancora - che l’Unical non si è lasciata sfuggire confermando la volontà di puntare ancora sul Master in Data Science per dare ai giovani la possibilità di essere altamente competitivi sul mercato del lavoro e rispondere alla sempre più crescente richiesta di figure professionali altamente qualificate, restando sul territorio calabrese».

Master in Data science, come partecipare

Nella prima edizione del master, 27 studenti sono stati seguiti nel percorso didattico e nel placement. Si sono confrontati con docenti universitari, ricercatori, manager e professionisti del mondo dei dati; si sono messi alla prova in un Data Hackathon nel quale hanno potuto conoscere e farsi conoscere dalle aziende, dove ora stanno svolgendo un tirocinio formativo.

Il master prevede 1500 ore di attività formative ed è rivolto a laureati in matematica, fisica, economia, economia aziendale, statistica, informatica e ingegneria e a professionisti di enti pubblici e privati, società e aziende. Importante novità per la seconda edizione è che la didattica sarà erogata completamente online per facilitare la partecipazione di lavoratori ed in generale di corsisti di diverse regioni. Il percorso inizierà a gennaio 2022 e durerà un anno. È possibile iscriversi entro il 30 novembre 2021.